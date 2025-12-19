Россиянам рассказали о вреде алкоголя во время магнитных бурь

Врач Тяжельников сообщил о вреде алкоголя во время магнитных бурь

Алкоголь усиливает тревожность и частоту сердечных сокращений во время магнитных бурь, поэтому метеозависимым лучше воздержаться от его употребления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников.

Он отметил, что спиртное в целом вызывает ухудшение состояния здоровья и усиливает симптомы у метеозависимых. Тяжельников пояснил, что алкоголь действует на сосуды — сначала расширяя, а затем вызывая их резкое сужение. Помимо этого, увеличивается частота сердечных сокращений. Кроме того, спиртное вызывает обезвоживание, что в свою очередь усиливает слабость, мигрень, раздражительность.

Во время геомагнитных возмущений нервная система работает в режиме перегрузок, а алкоголь может провоцировать тревожность, упадок сил и усталость, что нагружает организм еще сильнее, предупредил собеседник агентства.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что для того, чтобы легко пережить любую магнитную бурю, нужно заниматься профилактикой метеочувствительности.