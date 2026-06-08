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15:37, 8 июня 2026Мир

Назван самый главный страх европейских лидеров

Посольство РФ в Нидерландах: Европейские лидеры больше всего боятся мира с Россией
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские лидеры больше всего боятся мира с Россией. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Нидерландах на странице в соцсети X.

«Есть одна вещь, которой европейские "лидеры" боятся гораздо больше, чем конфликта с Россией: мир с Россией.
Военная мобилизация Европы раскрывает стремление элит продлить кризис ради собственной выгоды (за счет своих налогоплательщиков)», — отметили в дипмиссии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада больше всего боятся признать собственные преступные ошибки.

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