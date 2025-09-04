Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:34, 4 сентября 2025Экономика

В России спрогнозировали ключевую ставку к концу года

Депутат ГД Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки до 15 % к концу года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) до конца этого года может продолжить взятый в начале лета курс на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) и понизить ключевую ставку еще на несколько процентных пунктов. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит ТАСС.

Многое в динамике ключевой ставки будет зависеть от темпов замедления годовой инфляции в России, отметил он. При сохранении нынешних условий ключевая ставка к концу декабря может опуститься до 15 процентов. Если же темпы роста потребительских цен будут стремительно снижаться, совет директоров регулятора сможет задуматься о еще большем ослаблении ДКП, считает Аксаков.

Материалы по теме:
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Что это значит для экономики?
25 июля 2025

Ситуация также будет зависеть от динамики инфляционных ожиданий населения, устойчивости курса рубля, состояния спроса на внутреннем рынке и внешнеэкономических рисков. Сложившиеся в настоящее время обстоятельства позволяют говорить о вероятном снижении ключевой ставки во второй половине 2025 года, резюмировал депутат.

За последние несколько месяцев руководство ЦБ несколько раз снижало ключевую ставку. В начале июня совет директоров регулятора опустил плану с рекордных 21 до 20 процентов. В конце июля ставка снизилась еще на 200 базисных пунктов, до 18 процентов. Главным условием для дальнейшего ослабления ДКП в Банке России называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к таргету в 4 процента. В конце августа годовые темпы роста потребительских цен, по данным Росстата, составили 8,46 процента. Таким образом, инфляция в стране все еще превышает целевой показатель более чем вдвое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Придется решать задачи военным путем». Путин высказался о невозможности закончить конфликт на Украине мирно

    Иностранцы массово устремились в один регион России

    Бузова обратилась к Криду после скандального концерта в «Лужниках»

    Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару

    Стали известны цели ночных ударов по Украине

    Аналитик высказался о влиянии «Силы Сибири-2» на мировой рынок СПГ

    Пентагон захотел сдавать часть военной базы в аренду

    Сроки доставки «Союза-5» в Казахстан уточнили

    Путин посетил филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке

    Женщина вывесила на улице баннеры об измене мужа с ее подругой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости