Из российского вулкана зафиксировали повторный выброс пепла на 10 тысяч метров в высоту

Из вулкана Шивелуч на Камчатке зафиксировали пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров

Из российского вулкана зафиксировали повторный выброс пепла на десять тысяч метров в высоту. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Речь идет о камчатском вулкане Шивелуче. Сообщается, что 8 июня пепловый шлейф разошелся к северо-западу вглубь полуострова. Выброс произошел в 16:35-16:46 по местному времени (07:35-07:46 мск).

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, вечером 8 июня из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10000 метров спасатели

Известно, что высота вулкана составляет 3283 метра. При этом в населенных пунктах пепла пока не наблюдается, отметили эксперты. В то же время они предупредили, что при изменении направления ветра не исключаются оседание незначительного количества пепла в Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском округах.

Шивелучу присвоили красный код авиационной опасности. Он несет угрозу для местных и международных авиаперевозок, в первую очередь для двигателей.

В мае также Шивелуч также выбросил шестикилометровый столб пепла. Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук заявил, что вулкан «работает» ежедневно.

