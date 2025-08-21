Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:55, 21 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Назван максимальный шаг снижения ключевой ставки Банка России до конца года

Экономист Кульбака: Ставка ЦБ снизится максимум до 16 процентов в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Центральный банк России (ЦБ РФ) может снизить ключевую ставку до конца года максимум на два процентных пункта, но все будет зависеть от динамики инфляции осенью, которую на данный момент нельзя предсказать, считает кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что максимум на два процентных пункта [снизится ставка]. Точнее, все будет зависеть от динамики инфляции, потому что мы сейчас не можем реально предсказать, какой будет инфляция осенью», — сказал Кульбака.

Он добавил, что осенью, как правильно, цены всегда растут.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Андрей Ганган допустил возможность снижения ключевой ставки до конца 2025 года, однако подчеркнул, что это не предрешено.

В июле Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Это было второе подряд снижение после почти трехлетней паузы: в начале июня показатель опустился на 1 процентный пункт, до 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть переговоров о прекращении конфликта на Украине. Чего хотят Москва и Киев?

    Продажи популярных снэков в России упали

    Еще одна страна выразила готовность отправить миротворцев на Украину

    В Минобороны России раскрыли цели ночного группового удара по объектам Украины

    Зеленский раскрыл детали предложения Украины США по дронам

    Президент швейцарского клуба объяснил уход Миранчука

    Волны утянули россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной

    Армия России поразила места производства и хранения беспилотников ВСУ

    Российские войска взяли еще один населенный пункт в зоне СВО

    В Раде рассказали о новой карте Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости