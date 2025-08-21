Назван максимальный шаг снижения ключевой ставки Банка России до конца года

Экономист Кульбака: Ставка ЦБ снизится максимум до 16 процентов в 2025 году

Центральный банк России (ЦБ РФ) может снизить ключевую ставку до конца года максимум на два процентных пункта, но все будет зависеть от динамики инфляции осенью, которую на данный момент нельзя предсказать, считает кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что максимум на два процентных пункта [снизится ставка]. Точнее, все будет зависеть от динамики инфляции, потому что мы сейчас не можем реально предсказать, какой будет инфляция осенью», — сказал Кульбака.

Он добавил, что осенью, как правильно, цены всегда растут.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Андрей Ганган допустил возможность снижения ключевой ставки до конца 2025 года, однако подчеркнул, что это не предрешено.

В июле Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Это было второе подряд снижение после почти трехлетней паузы: в начале июня показатель опустился на 1 процентный пункт, до 20 процентов.

