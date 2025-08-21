Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:47, 21 августа 2025Экономика

В Центробанке оценили вероятность снижения ключевой ставки

Директор департамента ЦБ Ганган допустил снижение ключевой ставки до конца года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Андрей Ганган оценил возможность снижения ключевой ставки до конца 2025 года. Об этом он высказался в интервью «Российской газете».

Ганган допустил снижение ключевой ставки до конца года, однако подчеркнул, что это не предрешено.

«Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации», — отметил он.

Ранее Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Это второе подряд снижение после почти трехлетней паузы: в начале июня показатель опустился на 1 п.п., до 20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    В Евросоюзе определили основного поставщика пива в Россию

    СК возбудил дело после нападения треш-блогера на девушку в российском регионе

    ВСУ предрекли новые проблемы с наступлением осени

    Забывший 17 лет жизни мужчина никому не стал об этом рассказывать

    Переход россиян на безалкогольное вино и пиво объяснили

    Поставки в Россию вина из страны НАТО оказались рекордными

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Штурмовики ВСУ из батальона «Айдар» пытались прорвать границу России

    47-летняя популярная актриса станцевала в бикини на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости