В Центробанке оценили вероятность снижения ключевой ставки

Директор департамента ЦБ Ганган допустил снижение ключевой ставки до конца года

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Андрей Ганган оценил возможность снижения ключевой ставки до конца 2025 года. Об этом он высказался в интервью «Российской газете».

Ганган допустил снижение ключевой ставки до конца года, однако подчеркнул, что это не предрешено.

«Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями. Проинфляционные риски сохраняются, в том числе со стороны геополитики, и принимать дальнейшие решения мы будем осторожно, исходя из поступающей информации», — отметил он.

Ранее Банк России опустил ключевую ставку до 18 процентов. Это второе подряд снижение после почти трехлетней паузы: в начале июня показатель опустился на 1 п.п., до 20 процентов.