Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 27 августа 2025Экономика

Путин рассказал о дискуссии по поводу ключевой ставки

Путин: В России все время обсуждаются ключевая ставка и состояние экономики
Дмитрий Воронин

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Согласившись с прозвучавшим на совещании с членами правительства высказыванием министра финансов Антона Силуанова о том, что сбалансированный бюджет станет для Банка России основанием для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), президент РФ Владимир Путин также отметил, что вопрос о ней в стране продолжает обсуждаться. Его цитирует ТАСС.

«Все время идет дискуссия среди экспертов, в правительстве, в Центральном банке (ЦБ) по поводу ключевой ставки, состояния дел в промышленности, в реальном секторе экономики», — подчеркнул президент, указав на наличие множества нюансов, связанных с обеспечением экономического роста.

По словам Силуанова ВВП России вырастет в 2025 году не менее чем на 1,5 процента.

Что касается ставки, то после того, как в июле ЦБ опустил ее до 18 процентов годовых, от сентябрьского решения совета директоров регулятора аналитики продолжают ждать снижения показателя до 16-17 процентов, хотя некоторые индикаторы, в том числе выросшие инфляционные ожидания населения, и ставят под вопрос такой оптимизм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники подлетели к пику Победы, где больше двух недель находится травмированная российская альпинистка. Что они обнаружили?

    Пауков-ос нашли еще в одном российском регионе

    Российские саперы раскрыли ситуацию с разминированием Белгородской области

    Врач предупредил об опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Отбывающий срок за взятки российский полицейский попался на другом преступлении

    Twitch оштрафовали на десятки миллионов рублей в России

    Сразу три генерала МВД получили большие сроки за взятки. Их лишили званий, забрали кинжал Третьего рейха и часы Rolex

    Россию предупредили о катаклизмах

    Машков высказался об отмене русской культуры за рубежом

    Стало известно о третьей беременности Курниковой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости