Путин рассказал о дискуссии по поводу ключевой ставки

Путин: В России все время обсуждаются ключевая ставка и состояние экономики

Согласившись с прозвучавшим на совещании с членами правительства высказыванием министра финансов Антона Силуанова о том, что сбалансированный бюджет станет для Банка России основанием для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), президент РФ Владимир Путин также отметил, что вопрос о ней в стране продолжает обсуждаться. Его цитирует ТАСС.

«Все время идет дискуссия среди экспертов, в правительстве, в Центральном банке (ЦБ) по поводу ключевой ставки, состояния дел в промышленности, в реальном секторе экономики», — подчеркнул президент, указав на наличие множества нюансов, связанных с обеспечением экономического роста.

По словам Силуанова ВВП России вырастет в 2025 году не менее чем на 1,5 процента.

Что касается ставки, то после того, как в июле ЦБ опустил ее до 18 процентов годовых, от сентябрьского решения совета директоров регулятора аналитики продолжают ждать снижения показателя до 16-17 процентов, хотя некоторые индикаторы, в том числе выросшие инфляционные ожидания населения, и ставят под вопрос такой оптимизм.