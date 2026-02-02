Реклама

Экономика
20:24, 2 февраля 2026Экономика

Страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России

Трамп: Моди пообещал перестать покупать нефть у России
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал президенту США Дональду Трампу прекратить импорт российской нефти. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social по итогам беседы с индийским лидером.

По словам Трампа, Моди также согласился серьезно нарастить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Президент Соединенных Штатов уверен, что достигнутая договоренность обеспечит завершение конфликта на Украине.

Кроме того, руководители двух стран договорились о торговом соглашении, в соответствии с которым США снизят тарифы на индийский импорт с 25 до 18 процентов. Нью-Дели, в свою очередь, пошел на обнуление тарифных барьеров в отношении американской продукции.

По словам Трампа, Индия закупит американской энергетической, технологической, сельскохозяйственной, угольной продукции и многих других товаров более чем на 500 миллиардов долларов.

«Наши прекрасные отношения с Индией в будущем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые действуют, чего нельзя сказать о большинстве», — объявил Трамп.

До этого появилась информация, что индийские нефтеперерабатывающие заводы в рамках отказа от российской нефти увеличивают закупки у таких поставщиков, как Shell, Mercuria, Exxon и Petrobras.

