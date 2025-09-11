Министр торговли США назвал условие заключения сделки с Индией

В США назвали условием заключения сделки с Индией отказ страны от нефти из РФ

Соединенные Штаты могут заключить торговую сделку с Индией после того, как та откажется от закупок российской нефти. Такое заявление главы Минторга США Говарда Латника приводит ТАСС.

«Индии в целом надо открыть свой рынок и перестать закупать российскую нефть», — говоря об условиях гипотетических договоренностей, отметил в интервью телеканалу CNBC министр. Латник также рассказал, что в Белом доме «собираются разобраться с Индией».

Тем временем, по словам кандидата в послы США в Нью-Дели Серджио Гора, стороны уже близки к финальному соглашению и обсуждают последние детали сделки. В сенате он рассказал в четверг, что Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе.

Тем временем западные СМИ пишут о том, что в Индии после того, как введенные администрацией Трампа пошлины достигли 50 процентов задумались о ненадежности США. Трамп, сетующий на то, что Индия закупает значительные объемы нефти и военной продукции у России, не пуская при этом на свой рынок американские товары до этого предпринимал неудачные попытки дозвониться до премьер-министра страны Нарендры Моди, но тот отказывался от разговора.

Для президента США и его администрации свойственно увязывать решение политических вопросов с торговыми. В частности, Трамп регулярно заявляет, что более низкие цены на нефть помогли бы ему повлиять на более быстрое урегулирование украинского конфликта. На фоне этого он требует от европейцев перестать закупать российские энергоносители.