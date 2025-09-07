Индия задумалась о ненадежности США

NYT: Индия усомнилась в надежности США из-за пошлин и разногласий по нефти

Индийские чиновники считают, что разногласия с США по вопросу пошлин и закупки нефти из России наиболее вероятно нанесут ущерб отношениям Нью-Дели с Вашингтоном в долгосрочной перспективе. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

По словам высокопоставленного индийского чиновника, даже если стороны найдут способ разрешить текущий кризис в отношениях, риторика и действия Белого дома в последние месяцы будут долгие годы служить для Нью-Дели напоминанием о ненадежности Соединенных Штатов как партнера.

В материале отмечается, что Индии будет сложно заменить американский рынок, так как на него приходится около 20 процентов всего экспорта страны. При этом большой внутренний рынок, а также разнообразные и расширяющиеся торговые и экономические связи со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы могут усилить позиции Индии в противостоянии с Соединенными Штатами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован решением Нью-Дели продолжать закупать российскую нефть в больших объемах. По словам президента, он дал понять Индии, как он к этому относится.

До этого американский лидер отказался снижать пошлины в размере 50 процентов, введенные против Индии за закупку российской нефти.