23:58, 5 сентября 2025Мир

Трампа разочаровало решение Индии по России

Трамп заявил, что разочарован решением Индии по закупкам нефти из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании позицией Индии по вопросу закупки нефти из России. Об этом он сообщил в ходе выступления в Белом доме.

По словам Трампа, он разочарован решением Нью-Дели продолжать закупать российскую нефть в больших объемах. Он добавил, что «дал им понять», как он к этому относится.

Ранее американский лидер отказался снижать пошлины в размере 50 процентов, введенные против Индии за закупку российской нефти. Он указал, что Нью-Дели долгое время применял «самые высокие» 100-процентные пошлины в отношении товаров из США, а Вашингтон «по глупости» не отвечал тем же.

