Минфин устроит рекордную распродажу валюты

Продажи валюты Минфином за месяц взлетят до рекордных 226,8 миллиарда рублей

На фоне продолжающегося снижения нефтегазовых доходов федерального бюджета продажи Министерством финансов России иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила в предстоящий месяц взлетят до рекордных в истории 226,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Близко к такому значению объем продаж приближался только весной 2020 года в период пандемии COVID-19. Тогда в мае на компенсацию выпадающих доходов бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ) было направлено для продажи 193,1 миллиарда рублей. Действующая конструкция бюджетного правила вступила в силу в 2018 году.

В первом полугодии 2026 года в рамках операций Банк России ежедневно продает иностранную валюту на сумму 4,62 миллиарда рублей. Такая сумма получена с учетом вложения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы во втором полугодии 2025 года в размере 540,8 миллиарда рублей.

Таким образом, совокупный объем продаж регулятора в период с 6 февраля по 5 марта составил 16,52 миллиарда рублей. Это меньше, чем в январе, из-за разного количества в периоде рабочих дней.

По итогам января нефтегазовые доходы России рухнули до минимальных с середины 2020 года 393,3 миллиарда рублей. Это в два раза ниже, чем годом ранее. Основной причиной такой динамики стали санкции США, которые привели к снижению стоимости российской нефти.

В феврале Минфин ожидает отставание нефтегазовых доходов от базового уровня на 209,4 миллиарда рублей, что означает сохранение экспортной стоимости нефти на минимальном уровне.