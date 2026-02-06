Российская нефть оказалась в сложном положении в Азии

Bloomberg: Более десятка танкеров с Urals не могут найти покупателей в Азии

Более десяти танкеров с партиями российской нефти Urals оказались в сложном положении в Азии, поскольку не могут найти покупателей. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет Bloomberg.

У пяти судов указан статус, свидетельствующий об отсутствии конкретного покупателя или порта разгрузки. Четыре встали на якорь у берегов Малайзии, Китая или Дальнего Востока и не имеют пункта назначения. Еще шесть направляются в Сингапур и Малайзию — скорее всего, в популярное для перевалки сырья место в Южно-Китайском море.

Большинство из этих судов загружены партиями Urals, речь идет о 10-12 миллионах баррелей. По оценке издания, в ближайшее время объем может возрасти, так как неопределенность с поставками в Индию сохраняется.

На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Индией, подразумевающего снижение пошлин до 18 процентов. Кроме того, он утверждает, что индийские власти согласились остановить импорт российской нефти. Премьер Индии Нарендра Моди не подтвердил информацию по поводу отношений с Москвой, но участники рынка отмечают, что местные предприятия действительно резко сократили закупки сырья в России и не спешат наращивать их.

Одновременно импорт Urals со стороны китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) взлетел, но эксперты не уверены, что те смогут переварить весь новый объем. Вместе с тем государственные НПЗ Китая избегают закупок в России из-за угрозы санкций. На этом фоне стоимость Urals для Индии и Китая рухнула до минимумов.

Нефтегазовые доходы российского бюджета в январе обвалились до минимальных с лета 2020 года 393,3 миллиарда рублей. В феврале Минфин ожидает, что отставание от базового уровня доходов составит 200 миллиардов рублей.