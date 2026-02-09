Индия сообщила о задержании трех нефтяных танкеров

Times of India сообщила о задержании трех танкеров за контрабанду нефти

Индийская береговая охрана провела операцию в открытом море по задержанию трех танкеров за нефтяную контрабанду. О пресечении деятельности международной сети контрабанды нефти написала газета Times of India.

По ее данным, преступная группа занималась использованием перевалки нефти в международных водах, чтобы транспортировать дешевую нефть из «охваченных конфликтами регионов на танкеры». Тем самым, она уклонялась от уплаты пошлин прибрежным государствам.

После задержания суда сопроводили в порт Мумбаи, чтобы провести ряд дальнейших проверок. Дело передадут правоохранительным органам.

Ранее агентство Reuters писало, что США вернули Венесуэле захваченный танкер M/T Sophia. Один из американских чиновников не смог объяснить, была ли на возвращенном судне нефть.