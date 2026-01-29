Реклама

США впервые вернули Венесуэле захваченный танкер

Reuters: США вернули Венесуэле захваченный танкер M/T Sophia
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

США впервые вернули Венесуэле один из семи захваченных танкеров под названием M/T Sophia. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«[Американские] официальные лица, говорившие на условиях анонимности, опознали судно, передаваемое венесуэльским властям, как супертанкер M/T Sophia под панамским флагом. Они не сообщили, почему танкер был возвращен», — передает агентство.

Один из неназванных американских чиновников не смог ответить на вопрос, была ли на возвращенном судне нефть.

24 января американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США выгрузили венесуэльскую нефть со всех семи захваченных танкеров. По его словам, в настоящее время нефтяная индустрия Венесуэлы находится под контролем Вашингтона, а американские компании готовы увеличить объемы инвестиций в стране.

