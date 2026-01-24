Реклама

Трамп раскрыл судьбу нефти с захваченных США танкеров

Трамп: США выгрузили венесуэльскую нефть со всех 7 захваченных танкеров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Соединенные Штаты выгрузили венесуэльскую нефть со всех семи захваченных танкеров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью New York Post.

«Скажем так, у них нет нефти. Мы забрали нефть. (...) Нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне и в другие места», — сказал американский лидер.

По его словам, в настоящее время нефтяная индустрия Венесуэлы находится под контролем Соединенных Штатов, а американские компании готовы увеличить объемы инвестиций в стране. «Часть нефти достанется Венесуэле, а часть — нам. (...) Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде», — добавил Трамп.

Ранее новая глава Венесуэлы, исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес рассказала, что США угрожали ей расправой за отказ от сотрудничества после похищения главы государства Николаса Мадуро и его супруги. По ее словам, угрозы и шантаж со стороны Вашингтона продолжаются до сих пор.

    Трамп раскрыл судьбу нефти с захваченных США танкеров

