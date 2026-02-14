Реклама

Страны Европы обсудили операции по захвату танкеров теневого флота

Bloomberg: Британия обсуждает со странами Балтии и Европы захват танкеров РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Miraflores Palace / Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, которые могут быть связаны с российским теневым флотом. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации говорится, что 10 представителей стран встретились на Мюнхенской конференции по безопасности. На переговорах присутствовал глава Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон. Именно он предложил варианты действий в отношении танкеров, а также их захват.

Индийская береговая охрана захватила три танкера, которые могут быть причастны к контрабанде нефти.

