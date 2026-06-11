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Силовые структуры
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18:04, 11 июня 2026Силовые структуры

Устроивший стрельбу около российской школы попал на видео

В Подмосковье росгвардейцы задержали рецидивиста, открывшего стрельбу около школы
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Московской области неизвестный с оружием открыл огонь около школы. Злоумышленник попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в ГУ Росгвардии по региону.

На кадрах видно, как мужчина с оружием идет по улице, а потом начинает бежать. На следующих кадрах он на допросе рассказывает, зачем это делал.

Стрелка удалось задержать. Им оказался 42-летний приезжий, ранее уже судимый за разбойное нападение. У него изъяли травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что находившийся в неадекватном состоянии мужчина, угрожая пистолетом местному жителю и произведя из него несколько выстрелов в воздух, украл его машину и скрылся с места преступления. Проехав несколько сотен метров, злоумышленник остановился рядом с образовательным учреждением. Бросив автомобиль, он произвел еще несколько выстрелов в воздух и направился в сторону школы.

Ранее в Москве арестовали мужчину, стрелявшего с балкона по подросткам.

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