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17:55, 11 июня 2026ПутешествияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на предложение евродепутатов ограничить выдачу виз россиянам

Депутат Тарбаев: Если в ЕС ограничат выдачу шенгенских виз россиянам — убытки понесут они
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетВизы в Европу:

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Любые ограничения в сфере туризма носят обоюдоострый характер, но в случае с возможными визовыми запретами со стороны Европейского союза (ЕС) для россиян убытки в первую очередь понесет сторона ЕС, считает председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Своим мнением он поделился в интервью с корреспондентом «Ленты.ру».

«Все меры, которые предпринимаются в отрасли туризма и против туризма, носят обоюдоострый характер. Но из-за того, что наш туризм долгое время был таким большим, все воспринимали русских туристов как возможность заработать. В этом смысле убытки понесет прежде всего сторона ЕС», — заявил депутат.

По его словам, заявления европейских чиновников об ограничениях носят популистский характер и преследуют внутриполитические интересы. Тарбаев отметил, что Европа давно находится вне правового поля и может принимать любые решения, однако в их реализацию он верит с трудом.

«Они сейчас соревнуются, кто из них ярче и громче выскажется на тему анти-России. Поэтому в этом смысле, я думаю, они преследуют какие-то свои внутриполитические интересы», — заявил Тарбаев.

С российской стороны, обратил внимание парламентарий, возможный запрет принесет дискомфорт и разочарование для тех туристов, которые еще планировали поездки в страны ЕС. Однако основной удар придется на туроператоров, которые зарабатывают на российских путешественниках, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз российским туристам.

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