Миру предсказали выпадение огромного града

Nature: Изменения климата приведут к росту размера градин на 38-47 процентов

Изменение климата должно привести к увеличению количества высокоэнергетического нестабильного воздуха, благоприятствующего образованию града. К концу столетия размеры градин увеличатся на 38-47 процентов, говорится в исследовании Центрального Мичиганского университета (США), опубликованном в журнале Nature.

Град причиняет серьезный экономический ущерб: в США он уже обходится примерно в 10 миллиардов долларов в год, а во всем мире — около 80 миллиардов долларов. Град наносит больше ущерба, чем торнадо, и обходится гораздо дороже, чем пара ураганов в год. Количество града в последние годы, по наблюдению метеорологов, побило рекорд.

Согласно математическим моделям, в будущем количество более крупных градин будет увеличиваться. Они весят больше и падают в воздухе быстрее, что увеличивает силу удара и может привести к катастрофическим последствиям, поскольку падение крупных градин практически соответствует удару камня. Крупные градины сбивают плоды, ломают стебли, уничтожают соцветия и колосья зерновых. Сообщается, что за 10-15 минут падения града поле может превратиться в голую землю, а поврежденные стебли могут сгнить.

Также крупный град пробивает поликарбонатные и стеклянные теплицы, уничтожает защитные тенты и повреждает сельскохозяйственную технику и оборудование. Сильный град с ливнем уплотняет почву и закрывает доступ воздуха к корням, что вызывает их кислородное голодание.

Наибольшее увеличение количества крупного града следует ожидать в Аргентине, Европе и Канаде, а также на северных равнинах США.

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