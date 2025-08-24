Зеленского повеселили удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Зеленский пошутил насчет удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба» и премьера Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил относительно ударов Украины по нефтепроводу «Дружба». Ролик с его реакцией появился в Telegram-канале «Политика Страны».

Во время общения с журналистами Зеленскому задали вопрос, как повлияют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) на вступление страны в Евросоюз (ЕС). Также его попросили оценить шансы на снятие вето со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана. Зеленский пошутил, что его страна поддерживает дружбу с Венгрией.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии», — в шутливой форме заметил украинский президент.

Ранее премьер-министр Венгрии направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором назвал «очень недружелюбным шагом» удары Киева по «Дружбе». Трамп в свою очередь ответил, что очень зол по поводу украинских атак. В результате удара ВСУ по нефтепроводу в Венгрии несколько раз останавливали прокачку энергоносителя.

В начале 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал наложить вето на решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций, если Еврокомиссия не предоставит стране гарантии энергобезопасности.