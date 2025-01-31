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10:35, 31 января 2025Экономика

Венгрия пообещала наложить вето на продление санкций против России

Орбан: Венгрия не допустит продления санкций против РФ из-за энергобезопасности
Вячеслав Агапов

Фото: Marton Monus / Reuters

Венгрия не допустит продления санкций против России, если Еврокомиссия не предоставит стране гарантии энергобезопасности. Наложить вето на решение Евросоюза пообещал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, представитель европейской страны заявил, что ограничения, которые ввели против России, наносят ущерб экономике всего сообщества и этот вопрос он постоянно поднимает на встречах с коллегами из стран сообщества в Брюсселе.

«Интерес Венгрии заключается в том, чтобы санкции были сняты, потому что за три года мы потеряли из-за них 19 миллиардов евро», — пояснил он.

24 января Орбан заявил, что ЕС должен отстаивать интересы стран — членов сообщества перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии. Он предупредил, что санкции против Москвы будут продлены, только если Киев вернет транзит газа, прекратит атаки на «Турецкий поток» и перестанет угрожать транзиту российских энергоресурсов по своей территории.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Венгрия будет делать все, чтобы повлиять на Украину в вопросе возобновления транзита газа и обеспечить себя энергоресурсами. Конфронтация между Венгрией и Украиной достигла очень высокого уровня, подчеркнул он.

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