В России высказались о вероятности блокировки Венгрией санкций против Москвы

Депутат Чепа: В вопросе санкций против России Венгрия выберет свои интересы

Будапешт при решении вопроса о продлении антироссийских санкций будет руководствоваться своими интересами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению депутата, Венгрия будет делать все, чтобы повлиять на Украину в вопросе возобновления транзита газа и обеспечить себя энергоресурсами.

«Мы видим, насколько обострено сегодня у венгров с этим вопросом. Конфронтация между Венгрией и Украиной достигла очень высокого уровня. Я думаю, что Венгрия будет последовательно отстаивать свои экономические интересы», — объяснил парламентарий.

Как сообщила газета Politico, Венгрия уступит Евросоюзу в вопросе продления антироссийских санкций на встрече глав МИД объединения в Брюсселе. Такой шаг Будапешт сделает в обмен на заявление, «посвященное обеспокоенности Венгрии "энергетической безопасностью"». Издание пишет, что договоренность будет официально оформлена во время запланированной на понедельник, 27 января, встречи министров иностранных дел Евросоюза.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что ЕС должен отстаивать интересы стран-членов объединения перед Украиной, которая препятствует энергоснабжению Венгрии и Словакии. Политик отмечал, что санкции против Москвы будет возможно продлить, если Украина возобновит транзит газа, прекратит атаки на «Турецкий поток» и перестанет угрожать транзиту нефти из России по своей территории.