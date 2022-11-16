В Венгрии объяснили остановку прокачки нефти по «Дружбе»

Венгрия объяснила остановку «Дружбы» повреждением трансформаторной станции на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил остановку прокачки нефти по «Дружбе» повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины, пишет РИА Новости.

Венгерский министр добавил, что нефтепровод, вероятно, удастся снова запустить в ближайшее время после ремонта инфраструктуры. «Починка, разумеется, занимает меньше времени, чем если бы прилет пришелся по самому нефтепроводу. Так что, вероятно, в течение короткого времени можно будет возобновить поставки по нефтепроводу, конечно, после выявления конкретных повреждений, произведенного технического специалистами», — сказал Сийярто.

Глава венгерского МИД добавил, что у Венгрии есть запасы нефти на несколько месяцев, и на энергоснабжение страны инцидент не повлияет.

Вечером 15 ноября Украина уведомила российскую «Транснефть», что приостановила транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Сразу после этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности — на совещании обсуждали не только остановку прокачки, но и инцидент с падением ракет в Польше.