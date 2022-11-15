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22:51, 15 ноября 2022Мир

Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба»

Премьер Венгрии Орбан созвал Совбез из-за остановки Украиной нефтепровода «Дружба»
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал вечером 15 ноября Совет безопасности из-за остановки нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач в своем Twitter.

«В ответ на остановку прокачки нефти по "Дружбе" и ракетный удар по территории Польши премьер Виктор Орбан созвал совет безопасности», — отметил Ковач.

Ранее венгерская компания MOL заявила, что следит за ситуацией на нефтепроводе «Дружба» после того, как Украина решила приостановить прокачку нефти по нему. В компании уточнили, что стратегических запасов нефти в Венгрии достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов до устранения ущерба.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находится полиция, прокуратура и армия. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.

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Юлия Мискевич
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