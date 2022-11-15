Венгрия прокомментировала остановку прокачки нефти по «Дружбе»

MOL заявила, что следит за ситуацией после остановки Киевом прокачки нефти по «Дружбе»

Венгерская компания MOL заявила, что следит за ситуацией на нефтепроводе «Дружба» после того, как Украина решила приостановить прокачку нефти по нему. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Мы внимательно следим за событиями и вместе с украинскими партнерами изучаем условия возобновления запуска нефтепровода "Дружба"», — сообщили в компании.

В компании уточнили, что стратегических запасов нефти в Венгрии достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов до устранения ущерба.

Телеканал М1 отметил, что запасов нефти достаточно на 90 дней.

О том, что Украина остановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», стало известно вечером 15 ноября. Как сообщил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин, в Киеве уведомили, что такое решение принято из-за падения напряжения.