Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:30, 15 ноября 2022Экономика

Венгрия прокомментировала остановку прокачки нефти по «Дружбе»

MOL заявила, что следит за ситуацией после остановки Киевом прокачки нефти по «Дружбе»
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Jedrzej Wojnar / Reuters

Венгерская компания MOL заявила, что следит за ситуацией на нефтепроводе «Дружба» после того, как Украина решила приостановить прокачку нефти по нему. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Мы внимательно следим за событиями и вместе с украинскими партнерами изучаем условия возобновления запуска нефтепровода "Дружба"», — сообщили в компании.

В компании уточнили, что стратегических запасов нефти в Венгрии достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов до устранения ущерба.

Телеканал М1 отметил, что запасов нефти достаточно на 90 дней.

О том, что Украина остановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», стало известно вечером 15 ноября. Как сообщил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин, в Киеве уведомили, что такое решение принято из-за падения напряжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров выдвинул условия для окончания СВО
Число раненых при уничтожении «Точки-У» в Белгородской области возрасло
Избран лидер республиканцев в нижней палате Конгресса
Жена губернатора Калифорнии сравнила гениталии Вайнштейна с рыбой
Пентагон отреагировал на падение ракет на территории Польши
Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Нижегородской области
Минобороны России отреагировало на падение ракет в Польше
Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба»
В ЕС поддержали принципы общей политики в отношении России
Пассажирский автобус упал в кювет в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.