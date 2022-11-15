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22:06, 15 ноября 2022Экономика

Украина остановила прокачку нефти по «Дружбе»

Транснефть заявила, что Украина остановила транзит по «Дружбе» из-за падения напряжения
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Виктор Толочко / Sputnik

Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, в Киеве уведомили, что такое решение принято из-за падения напряжения.

«Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрияприм. «Ленты.ру») из-за падения напряжения», — сообщил Демин.

В начале ноября оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» обнаружил утечку на одной из двух его ниток. PERN уточнила, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. 15 октября прокачка нефти возобновилась.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Маршрут нефтепровода проходит по территории России, а затем разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

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Марина Совина
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