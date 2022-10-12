На крупнейшем экспортном нефтепроводе России обнаружили утечку

PERN заявила об обнаружении утечки на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше

Оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» обнаружил утечку на одной из двух его ниток. Об этом польская PERN сообщила на своем сайте. Причиной стала разгерметизация, причины неизвестны.

PERN уточнила, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. «Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка», — указано в пресс-релизе.

Передачу нефти по поврежденной нитке немедленно отключили, сообщила PERN. Вторая линия трубопровода работает в штатном режиме.

Специалисты спасательных служб PERN и Государственной пожарной службы немедленно выехали на место происшествия, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию рядом с нефтепроводом и устранить утечку. «Сейчас все службы PERN (техническая, оперативная, служба внутренней пожарной охраны и охраны окружающей среды) принимают меры в соответствии с алгоритмами, предусмотренными для такого рода ситуаций», — заявили в компании.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Маршрут нефтепровода проходит по территории России, а затем разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

