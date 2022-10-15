В Польше возобновили работу трубопровода «Дружба»

Оператор трубопровода «Дружба» PERN в Польше сообщил о возобновлении прокачки нефти

В Польше возобновили прокачку нефти по крупнейшему экспортному нефтепроводу России «Дружба». Об этом сообщил польский оператор трубопровода PERN на своем официальном сайте.

«В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка», — сообщил оператор.

Также отмечается, что PERN продолжает выяснять причины, которые могли привести к разгерметизации нефтепровода.

Утром 12 октября польский оператор обнаружил утечку на одной из двух ниток «Дружбы». Уполномоченный правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Матеуш Бергер объяснил, что трубопровод могли повредить случайно.