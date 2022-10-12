В правительстве Польши назвали возможной причиной утечки на «Дружбе» случайное повреждение

В Польше назвали возможную причину утечки на нефтепроводе «Дружба». Ей могло стать случайное повреждение, заявил уполномоченный правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Матеуш Бергер. Его цитирует Reuters.

По словам замминистра климата и окружающей среды Польши Адама Гуиборге-Четвертыньского, доподлинно о причинах происшествия пока не известно. Оснований рассматривать инцидент как саботаж нет, добавил он.

По данным Государственной пожарной стражи Польши, утечка будет продолжаться еще несколько часов. «Передача нефти на этой нитке прекращена, и давление в ней падает. Мы надеемся, что в следующие часы утечка станет меньше», — сказал пресс-секретарь главного коменданта ведомства Кароль Кежковский.

Утром 12 октября оператор польского участка «Дружбы» PERN обнаружил утечку на одной из двух его ниток. Причиной стала разгерметизация. PERN уточнила, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. Позже в российской «Транснефти» рассказали «Интерфаксу», что утечка произошла ближе к границе с ФРГ.

Передачу нефти по поврежденной нитке сразу отключили, но вторая линия трубопровода работает в штатном режиме. По данным «Транснефти», польская сторона продолжает принимать российское топливо. В компании затрудняются назвать сроки ликвидации повреждения на второй нитке.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Она обеспечивает поставки нефти из России на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Маршрут нефтепровода проходит по территории России, а затем разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).