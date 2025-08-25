Мир
Захарова сравнила с безумием реакцию Запада на удары по нефтепроводу «Дружба»

Захарова: Отсутствие реакции на удары по «Дружбе» говорит о безумии Запада
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Отсутствие должной реакции западных стран на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба» говорит либо о безумии, либо об отсутствии у Запада приверженности к международному праву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«То, что целый ряд западноевропейских, натоцентричных представителей, деятелей, я даже не могу сказать политиков, потому что это политиканство, говорят о том, что это ничего и можно продолжать киевскому режиму, это говорит либо об их безумии, либо об их абсолютной в общем-то антиправовой направленности», — отметила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пошутил об ударах украинских военных по нефтепроводу «Дружба». «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии», — сказал он.

22 августа ВСУ снова нанесли удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. До этого ВСУ ударили по нефтепроводу 18 августа.

