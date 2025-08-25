Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 25 августа 2025Россия

В России допустили новые удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» из-за одного обстоятельства

Политолог Топорнин: ВСУ могут нанести новый удар по «Дружбе» из-за молчания ЕС
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести еще один удар по нефтепроводу «Дружба», который поставляет российскую нефть в Венгрию, из-за одного обстоятельства. На него указал политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, его слова приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, удары Украины могут продолжиться, так как страны Европейского союза (ЕС) никак не отреагировали на атаку по нефтеперекачивающей станции нефтепровода в Брянской области.

«Отсутствие реакции Евросоюза говорит о том, что, вероятно, идет некая закулисная игра. К чему она приведет — сказать сложно. Но очевидно: никто не гарантирует, что Украина не нанесет новые удары по "Дружбе"», — сказал Топорнин.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Он назвал камнем преткновения между Киевом и Будапештом позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС. Политолог добавил, что в Европе также недовольны положением Венгрии и Словакии, которые выбили себе преференции и получают российские энергоресурсы со скидкой.

Последний раз ВСУ нанесли комбинированный удар по нефтеперекачивающей станции в брянском городе Унеча — части нефтепровода «Дружба» — 22 августа. Как уточнял губернатор региона Александр Богомаз, по объекту топливной инфраструктуры в Унечском районе ударили реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS и реактивными беспилотниками. Впоследствии глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вновь остановил работу после атаки на его инфраструктуру.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель Хинштейна, пришедший в Курскую область из Белгородской. Его подозревают в хищении миллиарда рублей

    В России допустили новые удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» из-за одного обстоятельства

    Сотни российских туристов застряли на курорте Азии из-за тайфуна

    Перерезавший горло россиянке мужчина избежал наказания

    Стало известно об отказе Залужного присоединиться к команде Зеленского

    На Украине назвали долю доверяющих военкоматам

    В МИД отреагировали на пропажу российского пловца в Турции

    Стало известно о выдвижении свыше 1,6 тысячи участников СВО на выборах в России

    Звезде «Операции "Ы"» понадобилась срочная помощь врачей

    Раскрыты характеристики первого складного iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости