В России допустили новые удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» из-за одного обстоятельства

Политолог Топорнин: ВСУ могут нанести новый удар по «Дружбе» из-за молчания ЕС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести еще один удар по нефтепроводу «Дружба», который поставляет российскую нефть в Венгрию, из-за одного обстоятельства. На него указал политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, его слова приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, удары Украины могут продолжиться, так как страны Европейского союза (ЕС) никак не отреагировали на атаку по нефтеперекачивающей станции нефтепровода в Брянской области.

«Отсутствие реакции Евросоюза говорит о том, что, вероятно, идет некая закулисная игра. К чему она приведет — сказать сложно. Но очевидно: никто не гарантирует, что Украина не нанесет новые удары по "Дружбе"», — сказал Топорнин.

Он назвал камнем преткновения между Киевом и Будапештом позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС. Политолог добавил, что в Европе также недовольны положением Венгрии и Словакии, которые выбили себе преференции и получают российские энергоресурсы со скидкой.

Последний раз ВСУ нанесли комбинированный удар по нефтеперекачивающей станции в брянском городе Унеча — части нефтепровода «Дружба» — 22 августа. Как уточнял губернатор региона Александр Богомаз, по объекту топливной инфраструктуры в Унечском районе ударили реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS и реактивными беспилотниками. Впоследствии глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вновь остановил работу после атаки на его инфраструктуру.