Брянский губернатор Богомаз: ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 22 августа, нанесли комбинированный удар по объекту топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО "Хаймерс" и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе», — написал Богомаз.

По его данным, за ночь над регионом силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 21 летательный аппарат самолетного типа. Возгорание на объекте уже потушили, добавил губернатор. Он не привел информацию о пострадавших при атаке.

Ночью 22 августа военкоры сообщали о возгорании на нефтеперекачивающей станции «Унеча» нефтепровода «Дружба», которая находится в Унечском районе Брянской области. Информацию об этом публиковали«Военкоры русской весны», «Два майора» и «Военный осведомитель». Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вновь остановил работу после атаки на его инфраструктуру.