Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 24 августа 2025Мир

Глава МИД Венгрии обратился к Зеленскому

Сийярто: Зеленский должен прекратить безрассудные атаки против Венгрии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне удара украинских войск по нефтепроводу «Дружба». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Зеленский использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии. Мы решительно отвергаем запугивания со стороны украинского президента. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета», — написал он.

Министр также призвал Зеленского перестать угрожать Венгрии и прекратить «безрассудные атаки» на энергетическую безопасность страны.

Ранее Зеленский пошутил относительно ударов Украины по нефтепроводу «Дружба». «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии», — в шутливой форме сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с возвращенными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    Дуров назвал результат своего ареста во Франции

    В Белом доме раскрыли объект внимания Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине

    Четыре россиянина пострадали при атаке ВСУ

    Появились подробности о ДТП с BMW и микроавтобусом в центре Москвы

    Глава МИД Венгрии обратился к Зеленскому

    Депутат Рады раскрыл план Европы по Украине

    В Раде раскритиковали Зеленского за комментарий об ударе по «Дружбе»

    Во Франции назвали важное последствие конфликта на Украине

    В центре Москвы столкнулись BMW и микроавтобус

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости