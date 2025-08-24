Глава МИД Венгрии обратился к Зеленскому

Сийярто: Зеленский должен прекратить безрассудные атаки против Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне удара украинских войск по нефтепроводу «Дружба». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Зеленский использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии. Мы решительно отвергаем запугивания со стороны украинского президента. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета», — написал он.

Министр также призвал Зеленского перестать угрожать Венгрии и прекратить «безрассудные атаки» на энергетическую безопасность страны.

Ранее Зеленский пошутил относительно ударов Украины по нефтепроводу «Дружба». «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии», — в шутливой форме сказал он.