Вступление Украины в ЕС отвергли

Офис Орбана: Поведение Украины не соответствует статусу кандидата в ЕС

Поведение украинских властей не соответствует статусу кандидата в Европейский союз (ЕС). Таким образом глава офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш отверг потенциальное вступление республики в сообщество, передает ТАСС.

«Статус члена Евросоюза неприемлем для страны, которая намеревается поставить под угрозу энергетическую безопасность государств объединения такими действиями, как подрыв газопровода в третьей стране», — прокомментировал он возможную причастность спецслужб Украины к диверсии на трубопроводах «Северный поток».

Гуйяш также подчеркнул, что вступление Украины в ЕС стало бы «исторической ошибкой» и призвал Киев прекратить наносить удары по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пошутил относительно ударов Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба». «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Будапешта», — в шутливой форме сказал он.