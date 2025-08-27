Politico: Орбан изменил позицию по вступлению Украины в ЕС из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз, сообщает издание Politico.

Там напомнили, что Орбан выступает против членства Украины в ЕС, но при этом поддерживает вступление в организацию Молдавии. «Этот факт изменил ситуацию», — признался изданию неназванный европейский дипломат, говоря об изменении позиции Орбаном под влиянием Трампа.

Фото: Andreea Alexandru / AP

Bloomberg ранее сообщал, что Трамп позвонил премьер-министру Венгрии, чтобы уточнить его позицию по вопросу членства Украины в Евросоюзе после того, как лидеры европейских стран якобы попросили главу Белого дома «повлиять» на Виктора Орбана. Позднее тот написал в своих соцсетях, что не планирует менять свою позицию, так как «членство Украины в ЕС не дает гарантий безопасности».

При этом венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто опроверг факт, что Трамп и Орбан проводили разговор о приеме Украины в ЕС. «Не только эта тема не поднималась, но и вообще никакого разговора не было», — сказал глава МИД.

Украина может быть недовольна тем, что Молдавия вступит в ЕС раньше

Politico рассказало о предполагаемом влиянии Трампа на Орбана в материале о сроках вступления Молдавии в ЕС. Там напомнили, что ранее им стало известно о том, что в ЕС рассматривает возможность ускорения процесса вступления страны в ЕС путем открытия переговорного кластера до выборов в блоке, чтобы подстегнуть лагерь сторонников присоединения Кишинева. При этом Украина, как утверждается, выступает решительно против такого шага.

Точные сроки вступления Молдавии в ЕС и упомянутое открытие переговорного кластера остаются неизвестными.

Неназванный французский чиновник отметил, что «есть свои достоинства как в кандидатуре Украины, так и в кандидатуре Молдавии», а решения в Брюсселе должны приниматься единогласно. По его словам, они будут приняты в «ближайшие дни или недели». Два других европейских дипломата также выразили надежду, что тупиковая ситуация вокруг вступления Украины может быть преодолена в ближайшие месяцы, учитывая давление на Будапешт.

Орбан обвинял Зеленского в шантаже и отказывается поддерживать евроинтеграцию Киева

Ранее Виктор Орбан высказался, что президент Украины Владимир Зеленский шантажирует и открыто угрожает стране. Он заявил, что такое поведение не останется без последствий.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — сказал политик.

Виктор Орбан (слева) и Владимир Зеленский (справа) Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Глава венгерского правительства отметил, что угрозами и шантажом Украина не добьется членства в Европейском союзе (ЕС), а слова Зеленского «не останутся без последствий».

До этого он не присоединился к заявлению лидеров ЕС по украинскому урегулированию, где те в том числе поддержали политику Украины по евроинтеграции. «Венгрия не присоединялась к этому заявлению», — отмечается в примечании к нему. Кроме того, Орбан заявлял, что целью принятия Украины в ЕС является «усиление позиции базирующейся в Брюсселе евробюрократии и ослабление влияния национальных государств».