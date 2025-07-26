Орбан: Украину хотят принять в ЕС ради усиления евробюрократии

Целью принятия Украины в ЕС является усиление позиции базирующейся в Брюсселе евробюрократии и ослабление влияния национальных государств, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом со ссылкой издание Hirado пишут «Известия».

По словам политика «Европа "играет с огнем" с 2014 года», а сейчас ведет себя как политический противник США, одновременно участвуя в торговом противостоянии с Соединенными Штатами, холодном — с Китаем и «горячем» — с Россией.

Также Орбан считает, что однозначного ответа на вопрос, начнется ли третья мировая война, нет, но весь мир сейчас ощущает «холодное предчувствие», за которым, впрочем, «не всегда следует буря».

Ранее он говорил, что поспешное вступление Украины в Евросоюз приведет к экономическому краху сообщества, поскольку значительных средств, которые понадобятся на поддержку Киева у государств — членов ЕС сейчас нет, а соглашаться на общие заимствования ради этой цели неправильно, ведь «на пороге стоит погашение огромного кредита», взятого в период стимулирования экономики времен пандемии коронавируса.