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13:45, 21 марта 2025Экономика

Орбан предупредил о крахе из-за вступления Украины в ЕС

Орбан: Поспешное вступление Украины в ЕС обернется его экономическим крахом
Дмитрий Воронин

Фото: Yves Herman / Reuters

Поспешное вступление Украины в Евросоюз приведет к экономическому краху сообщества, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его комментарий по итогам саммита ЕС, состоявшегося 20 марта в Брюсселе, приводит ТАСС.

Отметив, что большинство участников встречи высказываются в поддержку присоединения Украины к ЕС, политик указал, что «рано или поздно все поймут» неизбежность описанного выше сценария.

Орбан подчеркнул, что огромных средств, которые понадобятся на поддержку Украины в случае принятия ее в ряды государств-членов ЕС, у Евросоюза сейчас нет. Соглашаться на общие заимствования ради этой цели он считает неправильным, поскольку сейчас «на пороге стоит погашение огромного кредита, взятого ранее», а именно в период стимулирования экономики времен пандемии коронавируса. «В 2027-28 годах проценты и основной долг будут выплачены. Расчеты показывают, что на это уйдет 20 процентов бюджета ЕС», — сказал глава венгерского правительства в эфире утренней программы радиостанции Kossuth.

Ранее на саммите Орбан заявил, что ЕС все больше уходит в изоляцию от основных международных игроков и «барахтается», не понимая, «есть ли у него будущее, и если да, то из чего оно будет состоять». На фоне этого итоговое заявление Совета ЕС опубликовали без согласования Венгрией, сделав это вопреки правилу, требующему в таких случаях единогласия — к другим резолюциям, принятым 27 странами, был добавлен текст, согласованный только 26 из них. «Это новая норма. И это полезно, когда речь идет о политических намерениях», — сказал в этой связи Politico высокопоставленный европейский дипломат.

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