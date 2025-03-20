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19:40, 20 марта 2025Мир

Орбан заявил о барахтающемся в изоляции ЕС

Орбан: ЕС барахатется в изоляции от международных игроков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский союз (ЕС) все больше уходит в изоляцию от основных международных игроков, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует РИА Новости.

«Евросоюз барахтается и даже сам не знает, есть ли у него будущее, и если да, то из чего оно будет состоять», — сказал глава правительства, подчеркнув, что венгерская сторона не желает пребывать в изоляции в отличие от других членов ЕС.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия единственная не стала поддерживать заявление саммита ЕС по Украине, поэтому не находится в изоляции.

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