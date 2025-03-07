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03:43, 7 марта 2025Мир

Орбан заявил об изоляции ЕС

Орбан: ЕС отдалился от России, Китая и США и находится в изоляции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Венгрия, которая единственная не стала поддерживать заявление саммита Европейского союза (ЕС) по Украине, не находится в изоляции — изолирован сам ЕС. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«По сути, это ЕС изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. Думаю, что если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, Венгрия совершенно не изолирована», — сказал он.

Прежде Орбан назвал страны ЕС неудачниками за столом переговоров «больших парней». Комментируя встречу лидеров европейских стран в Париже и их стремление стать частью переговорного процесса по Украине, он сказал, что представители Европы смогут присутствовать там лишь в качестве лакеев.

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