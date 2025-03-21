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08:58, 21 марта 2025Мир

В ЕС нашли способ игнорировать Венгрию

Politico: Официальное заявление Совета ЕС опубликовано без согласования Венгрией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Официальное заявление Совета Европейского союза (ЕС) по итогам встречи лидеров стран объединения 20 марта опубликовано без согласования Венгрией. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что вопреки правилу, которые требует, чтобы все 27 стран ЕС согласовывали совместное заявление, к другим резолюциям, принятым единогласно, был добавлен текст, согласованный только 26 странами.

По данным источников издания, эта тактика сработала и ее намерены использовать снова. «Это новая норма. И это полезно, когда речь идет о политических намерениях. Хотя, возможно, в дальнейшем мы столкнемся с другими проблемами», — отметил высокопоставленный дипломат ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не сможет выполнить свои обязательства по оказанию военной и финансовой помощи Украине, так как у стран объединения не хватит на это денег. Политик назвал принятые на саммите в Брюсселе решения «пустыми обещаниями».

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