Венгрия назвала пустыми обещаниями решения стран ЕС по Украине

Премьер Венгрии Орбан назвал пустыми обещаниями решения стран ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз не сможет выполнить свои обязательства по оказанию военной и финансовой помощи Украине, так как у стран ЕС не хватит на это денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Patriot.

Политик назвал принятые на саммите в Брюсселе решения «пустыми обещаниями». «У Евросоюза нет ни цента, он потратил все свои деньги, и когда он говорит о своем желании по-прежнему вооружать Украину, содержать украинскую армию, финансировать украинское государство или восстанавливать Украину, он делает это, не имея у себя в кармане ни цента», — сказал он.

Ранее газета Financial Times сообщала, что страны, входящие в «Коалицию желающих», переключились на обсуждение патрулирования воздушного пространства и обеспечение морской безопасности Украины вместо отправки войск.

9 марта депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал абсурдом рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на Украине.