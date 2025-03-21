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02:47, 21 марта 2025Мир

Венгрия назвала пустыми обещаниями решения стран ЕС по Украине

Премьер Венгрии Орбан назвал пустыми обещаниями решения стран ЕС по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз не сможет выполнить свои обязательства по оказанию военной и финансовой помощи Украине, так как у стран ЕС не хватит на это денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Patriot.

Политик назвал принятые на саммите в Брюсселе решения «пустыми обещаниями». «У Евросоюза нет ни цента, он потратил все свои деньги, и когда он говорит о своем желании по-прежнему вооружать Украину, содержать украинскую армию, финансировать украинское государство или восстанавливать Украину, он делает это, не имея у себя в кармане ни цента», — сказал он.

Ранее газета Financial Times сообщала, что страны, входящие в «Коалицию желающих», переключились на обсуждение патрулирования воздушного пространства и обеспечение морской безопасности Украины вместо отправки войск.

9 марта депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал абсурдом рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на Украине.

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