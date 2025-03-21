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02:20, 21 марта 2025Мир

На Западе задумались о патрулировании украинского неба вместо отправки войск

FT: Запад обсуждает патрулирование украинского неба вместо отправки войск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Страны, входящие в «Коалицию желающих», переключились на обсуждение патрулирования воздушного пространства и обеспечение морской безопасности Украины вместо отправки войск. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Старший научный сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг заявил, что смена тематики переговоров объясняется отсутствием возможностей у ВС Великобритании разместить на Украине значительное число военнослужащих после урегулирования конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что присутствие миротворцев стран НАТО на Украине является угрозой для Москвы. По мнению дипломата, это не то, что требуется для «окончания войны, которую Запад ведет против России через украинцев».

9 марта депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал абсурдом рассуждения о возможном размещении миротворческого контингента западноевропейских стран на Украине.

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