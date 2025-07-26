Орбан высказался о третьей мировой войне

Орбан не ответил однозначно на вопрос о том, будет ли третья мировая война

Однозначного ответа на вопрос, начнется ли третья мировая война, нет, но весь мир ощущает «холодное предчувствие». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, с приходом в Белый дом Дональда Трампа вероятность третьей мировой снизилась, но не исчезла. Также европейский политик отметил, что «за холодными предчувствиями не всегда следует буря, но зловещие тени есть».

В их числе Орбан назвал рост напряженности между ведущими державами, увеличение числа международных конфликтов, гонку вооружений, разделение мира на блоки, усиление торговых ограничений и миграции.

Также глава венгерского правительства напомнил, что в отличие от мирового конфликт в Европе уже идет, имея ввиду боевые действия на Украине.

Говоря о ситуации в мире, политики и эксперты в последнее время часто указывают на возможность перерастания локального конфликтов в глобальный. Так, в июне, на фоне ударов по Ирану профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс предупредил, что действия Израиля приближают третью мировую, а в связи с эскалацией между Камбоджей и Таиландом депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов указал на возможность того, что «фурункул третьей мировой войны зреет».