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16:34, 24 июля 2025Россия

В Госдуме заговорили о третьей мировой войне после боев Таиланда и Камбоджи

Депутат Кузнецов о боях Таиланда и Камбоджи: Фурункул третьей мировой войны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: TPBS / Handout via Reuters

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов допустил эскалацию отношений между Камбоджей и Таиландом. Слова парламентария приводит «Газета.ru».

«Может и вылиться [во что-то серьезное]. Возможно, фурункул третьей мировой войны зреет и прорывается в самых разных местах», — пояснил он.

Депутат пояснил, что у Москвы еще есть шанс остановить эскалацию. Он также добавил, что в урегулировании конфликта у России должна быть ключевая роль.

Власти четырех тайских провинций, граничащих с Камбоджей, объявили срочную эвакуацию населения на фоне эскалации. В ответ на обстрелы Таиланд нанес удары шестью истребителями F-16 по расположениям 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи. После 20-минутной воздушной операции все шесть самолетов F-16 благополучно вернулись на базу.

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