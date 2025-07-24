Таиланд ответил на огонь со стороны Камбоджи

Таиланд ответил Камбодже на обстрел своих войск ударом истребителей F-16

Таиланд ответил Камбодже на обстрел своих войск ударом истребителей F-16. Об этом сообщает Thairath.

«Шесть самолетов F-16 были отправлены для поддержки наземных боевых операций Королевской армии Таиланда по защите суверенитета на таиландско-камбоджийской границе», — говорится в сообщении.

Истребители нанесении удары по расположениям 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи. После 20-минутной воздушной операции все шесть самолетов F-16 благополучно вернулись на базу.

Ранее власти четырех тайских провинций, граничащих с Камбоджей, объявили срочную эвакуацию населения на фоне эскалации. Известно, что эвакуация началась сразу в нескольких провинциях — Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.