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09:54, 24 июля 2025Мир

В Таиланде объявили эвакуацию на границе с Камбоджей

В Таиланде объявили эвакуацию в четырех граничащих с Камбоджей провинциях
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Власти четырех тайских провинций, граничащих с Камбоджей, объявили срочную эвакуацию населения на фоне эскалации. Об этом сообщает издание MGR Online.

«В 9:54 утра в приграничных провинциях бушуют столкновения... Немедленно эвакуируйтесь», — сказано в сообщении.

Известно, что эвакуация началась сразу в нескольких провинциях — Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.

Ранее Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей из-за боевых столкновений между военнослужащими двух стран. По словам официального представителя тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасана Конгсири, боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях.

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