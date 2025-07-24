В Таиланде объявили эвакуацию на границе с Камбоджей

Власти четырех тайских провинций, граничащих с Камбоджей, объявили срочную эвакуацию населения на фоне эскалации. Об этом сообщает издание MGR Online.
«В 9:54 утра в приграничных провинциях бушуют столкновения... Немедленно эвакуируйтесь», — сказано в сообщении.
Известно, что эвакуация началась сразу в нескольких провинциях — Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.
Ранее Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей из-за боевых столкновений между военнослужащими двух стран. По словам официального представителя тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасана Конгсири, боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях.