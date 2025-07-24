Таиланд закрыл пограничные пункты на границе с Камбоджей

Reuters: Военные Таиланда закрыли все пограничные пункты на границе с Камбоджей

Таиланд закрыл все пограничные пункты на границе с Камбоджей на фоне эскалации. Об этом сообщает Reuters.

«Военные Таиланда закрыли все пограничные пункты», — говорится в сообщении.

По словам официального представителя тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасана Конгсири, боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях.

Уточняется, что эскалация на границе Тайланда и Камбоджи началась 24 июля в 07:45 (03:45 по московскому времени) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке.

Ранее на Пхукете арестовали 20-летнего россиянина, который, предположительно, состоял в банде наркоторговцев вместе с двумя гражданами Таиланда. По местным законам ему грозит до 15 лет тюрьмы, а в случае признания виновным в сбыте наркотиков возможна и высшая мера наказания.