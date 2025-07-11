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17:28, 11 июля 2025Мир

Россиянин попал под угрозу смертной казни на Пхукете

SHOT: В Таиланде арестовали 20-летнего россиянина за сбыт наркотиков
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

На Пхукете арестовали 20-летнего россиянина, который, предположительно, состоял в банде наркоторговцев вместе с двумя гражданами Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Тайские правоохранители накрыли квартиру наркобарыг, где задержали 20-летнего россиянина Дмитрия Пупышева и двух его тайских подельников — 23-летнего Сиравита и 24-летнего Тханакрита», — сказано в сообщении.

При обыске полицейские изъяли как синтетические, так и растительные наркотические вещества, а анализы показали, что подозреваемые находились под их действием. При этом задержанные не оказывали сопротивления. Сообщается, что по местным законам Дмитрию грозит до 15 лет тюрьмы, а в случае признания виновным в сбыте наркотиков возможна смертная казнь.

Ранее похожий инцидент произошел в Сочи: суд приговорил к 10,5 года колонии строгого режима бывшего врача-нарколога. По данным следствия, Дмитрий Алексеев приобрел запрещенные вещества через интернет и хранил их дома для дальнейшей перепродажи. Реализовать товар он не успел — его задержали сотрудники ФСБ.

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