Россиянин попал под угрозу смертной казни на Пхукете

SHOT: В Таиланде арестовали 20-летнего россиянина за сбыт наркотиков

На Пхукете арестовали 20-летнего россиянина, который, предположительно, состоял в банде наркоторговцев вместе с двумя гражданами Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Тайские правоохранители накрыли квартиру наркобарыг, где задержали 20-летнего россиянина Дмитрия Пупышева и двух его тайских подельников — 23-летнего Сиравита и 24-летнего Тханакрита», — сказано в сообщении.

При обыске полицейские изъяли как синтетические, так и растительные наркотические вещества, а анализы показали, что подозреваемые находились под их действием. При этом задержанные не оказывали сопротивления. Сообщается, что по местным законам Дмитрию грозит до 15 лет тюрьмы, а в случае признания виновным в сбыте наркотиков возможна смертная казнь.

Ранее похожий инцидент произошел в Сочи: суд приговорил к 10,5 года колонии строгого режима бывшего врача-нарколога. По данным следствия, Дмитрий Алексеев приобрел запрещенные вещества через интернет и хранил их дома для дальнейшей перепродажи. Реализовать товар он не успел — его задержали сотрудники ФСБ.