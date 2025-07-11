Бывший российский врач-нарколог продавал наркотики в курортном городе

В Сочи осудили бывшего врача-нарколога за попытку сбыта наркотических веществ

В Сочи осудили врача-нарколога за попытку сбыта наркотических веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2024 года бывший врач-нарколог из частной клиники Дмитрий Алексеев приобрел через интернет наркотические вещества, которые хранил у себя дома с целью дальнейшей перепродажи. Реализовать товар ему не удалось, так как его план выявили и пресекли сотрудники ФСБ. В ходе обыска наркотики были обнаружены и изъяты.

Суд приговорил его к 10,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в лаборатории пять членов межрегиональной группы наркодилеров.